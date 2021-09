Medagla d'oro alla Olimpiadi di Barcellona nel 1992, è uno dei più grandi pugili americani degli ultimi decenni. Ora, Oscar De La Hoya è in ospedale, disteso su un lettino, senza fiato: «Mi sento male male male, (...), i miei polmoni non .... Non riesco a respirare bene, fa molto male» , spiega dolorosamente quello che era soprannominato Golden Boy al momento del suo sfarzo.

Colpito dal Covid, Il 48enne ex campione di boxe, che non combatteva dal dicembre 2008, è stato ricoverato benchè abbia completato i suoi vaccini. «Volevo sapeteste da me direttamente che, nonostante io sia completamente vaccinato, ho contratto il Covid», ha detto nei video pubblicati su Twitter ieri.