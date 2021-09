Obbligo vaccinale, rischiano il licenziamento 83.000 sanitari dello Stato di New York

L'obbligo di vaccinazione dei sanitari è diventato realtà nello Stato di New York. La legge è entrata in vigore lunedì scorso a mezzanotte e comporterà conseguenze molto pesanti per medici e infermieri hanno rifiutato la profilassi contro il Covid. Reti ospedaliere, tra cui Northwell Health - come informa Cbs news - hanno già licenziato decine di operatori sanitari che hanno confermato l'iniziale rifiuto. Ad altri sono stati concessi trenta giorni di tempo prima di completare il ciclo. I funzionari locali della sanità stimano che il 16% degli ospedalieri dello stato non è vaccinato, il che significa che più di 83.000 lavoratori della sanità sono a rischio licenziamento.

The New York state mandate ordering health care workers to get the COVID vaccine went into effect Monday at midnight.

Some hospital networks including Northwell Health have already fired more than two dozen