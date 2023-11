Malattia infettiva si diffonde tra i cani, oltre 200 casi in poco tempo: sintomi e come curare

Allarme negli Stati Uniti per una malattia respiratoria infettiva dei cani. Si parla di 200 casi da metà agosto. Sono stati individuati soprattutto nella costa nord occidentale, ma anche in Colorado, Illinois e New Hampshire. Il Dipartimento dell’Agricoltura dell’Oregon in un comunicato stampa del 9 novembre, l’ha definita una malattia respiratoria infettiva atipica.

Influenza, i 10 consigli per affrontare il virus: no agli antibiotici, sì a mascherine, vaccini e antivirali