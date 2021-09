Long Covid, i 50 sintomi più comuni: dall'affaticamento alla perdita di capelli, dalla perdita del gusto all'ansia

Non solo il Covid, ma anche il Long Covid, ovvero lo strascico della malattia che si allunga dopo (e nonostante) la guarigione. In un primo momento poco si sapeva del Long Covid (come, d'altronde, del Covid), ma con il trascorrere dei mesi anche la sindrome successiva al contagio è finita sotto l'occhio dei medici e dei ricercatori. Infatti uno studio da poco pubblicato ha preso in esame una serie di indagini scientifiche, arrivando a conteggiare 47.910 persone che colpite dal Long Covid. E la scienza ha individuato oltre 50 effetti a lungo termine.