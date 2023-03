Sopravvivono solo il 25% delle persone dopo 3 anni dalla diagnosi della leucemia mieloide acuta. Ma ora una nuova pillola rinnova le speranze per una cura completa. Il farmaco sperimentale ha ottenuto la completa remissione del cancro in 18 pazienti che erano praticamente condannati a morte. Si chiama revumenib e ha ottenuto la completa scomparsa dei segni del cancro in quasi un partecipante su tre in uno studio clinico condotto negli Stati Uniti. "Riteniamo che questo farmaco sia straordinariamente efficace e speriamo che sia disponibile per tutti i pazienti che ne hanno bisogno", afferma Ghayas Issa dell'MD Anderson Cancer Center dell'Università del Texas.

