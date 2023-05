Solo nel Lazio il 33% della popolazione soffre di ipertensione arteriosa, con il 19% degli uomini e il 13% delle donne in condizione di rischio. E i numeri sono in costante aumento. A dirlo è la Siia, la Società italiana dell'ipertensione arteriosa. In alcuni casi può verificarsi un’ipertensione resistente al trattamento farmacologico quando il valore pressorio risulti particolarmente elevato (superiore a 140/90 mmHg) nonostante la terapia. Si parla allora di Ipertensione arteriosa resistente: una malattia cronica particolarmente pericolosa poiché associata ad un aumento del rischio cardiovascolare, inclusi ictus e infarto, oltre a scompenso cardiaco e nefropatia.

