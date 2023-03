Cresce l’ipertensione arteriosa nel nostro Paese. Attualmente il 30% degli italiani ne soffre, come riportato dalla Società italiana dell’ipertensione arteriosa. Ma presto sarà commercializzata una nuova pillola. «In un’unica compressa avremo quattro diverse molecole», spiega il dott. Claudio Ferri, professore ordinario di medicina interna all’Università de L’Aquila, già presidente della SIIA. Se ciò aiuterà la terapia, occorre però aumentare la prevenzione. Anche perché la malattia cardiovascolare si sta diffondendo sempre di più tra i giovani. «Nei volumi in cui avevo studiato c’era scritto “non esiste in età pediatrica” - continua Ferri -. Oggi, purtroppo, non è più così. Arriva a lambire quasi il 10%, soprattutto nei soggetti sovrappeso. Mentre negli adulti è la maggioranza ne soffre. Questo per uno stile di vita non corretto. Mangiamo troppo sale, cibi ipercalorici, siamo sedentari».

