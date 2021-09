Dal 15 ottobre il via alle nuove misure del green pass. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge 21 settembre n.127 entra in vigore il provvedimento contenente «misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid 19 e il rafforzamento del sistema di screening». Le misure partiranno dal 15 ottobre.

Mattarella firma il decreto estensione Green Pass su luoghi lavoro