Rischio ictus e infarti per chi usa farmaci con pseudoefedrina per alleviare i sintomi del raffreddore. L'allarme è stato lanciato dall’Agenzia Nazionale Francese per la Sicurezza dei Medicinali e dei Prodotti Sanitari (ANSM). Un avviso che ha scosso anche le Nazioni vicine. Anche perché i prodotti si trovano sugli scaffali della farmacie in tutta Europa, compresa l'Italia. Peraltro la comunicazione è arrivata in concomitanza con la stagione del raffreddore e dell’influenza, quando le vendite raggiungono il picco.

