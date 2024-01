L'amore ha una firma (chimica), la dopamina accende la passione. Scoperto come il tempo curi tutte le ferite

Scoperta la firma chimica del desiderio: il cuore dell'amore, la spinta a superare ogni ostacolo per un incontro appassionato, si nasconde nei livelli di dopamina, lo stesso ormone coinvolto nella dipendenza da zuccheri, nicotina o cocaina. Questa rivelazione proviene da uno studio condotto da neuroscienziati dell'Università del Colorado di Boulder, pubblicato su 'Current Biology'. L'indagine mostra che la dopamina non solo mantiene viva la passione, ma conferma anche il detto secondo cui il tempo guarisce tutte le ferite, comprese quelle del cuore.

Carezze, una terapia per ansia e depressione. Ricostruito il circuito che dalla pelle porta benessere al cervello

Love induces chemical changes, with dopamine surges turning off areas controlling fear and negative judgment. This creates a sense of reward akin to an addictive drug, especially for sentimental individuals. The altered brain state explains the seemingly irrational behaviors…