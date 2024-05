Diabete, l'Ema approva la prima insulina settimanale al mondo. I medici: «Una rivoluzione»

«Una rivoluzione». Così medici e ricercatori hanno definito l'approvazione, da parte dell'Ema (Agenzia europea dei medicinali) della prima insulina settimanale al mondo per il trattamento dei pazienti adulti con diabete. Sarà così possibile ridurre il numero di somministrazioni di insulina ad una sola volta a settimana rispetto alla somministrazione giornaliera oggi prevista. «In un anno da un minimo di 365 iniezioni si passa a 52», fa sapere l'azienda farmaceutica Novo Nordisk. Oltre a favorire il miglioramento della qualità di vita dei pazienti, si sottolinea in una nota, la nuova insulina settimanale ha un impatto anche in termini di sostenibilità ambientale, favorendo la riduzione delle emissioni di CO2.