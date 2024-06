Diabete, gratis il dispositivo per l'automonitoraggio della glicemia: ecco tutti i centri del Lazio dove ritirarlo

Misurarsi da soli la glicemia? C'è un dispositivo medico apposta e per i pazienti diabetici del Lazio diventa gratis. Il Lazio è la prima Regione d'Italia a garantire gratis questo dispositivo tecnologico per l'automonitoraggio glicemico (Smbt). È un apparecchio che sarà consegnato a domicilio e che monitorerà l'andamento settimanale della glicemia del paziente. «Si tratta - si legge in una nota della Regione Lazio - di una vera e propria svolta per i pazienti del diabete di tipo 1 e tipo 2, che necessitano di un autocontrollo frequente.

La prescrizione dei dispositivi Smbt, con il relativo consumo, potrà essere effettuata esclusivamente dagli specialisti diabetologi ed endocrinologhi. L'estensione è prevista da una determinazione del direttore della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, su proposta del dirigente dell'area farmaci e dispositivi, Marzia Mensurati».