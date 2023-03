Negli ultimi anni si è posta sempre maggiore attenzione alla medicina di genere. La specifica donna e uomo. In cardiologia, in particolare, le differenze tra sessi sono state evidenziate da numerosi studi. In un recente numero della rivista americana Circulation, JJ Coughlan e i suoi collaboratori del Dehutsches Herzzentrum dell’Università di Monaco (Germania) hanno pubblicato un interessante articolo sulle differenze, anche nel risultato dell’angioplastica coronarica, tra maschi e femmine.

*Professore di Cardiologia

Università Cattolica di Roma