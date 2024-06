Covid, la variante KP.3 corre veloce. Negli Stati Uniti è un'osservata speciale perché, dalle ultime proiezioni dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), risulta essere la versione di Sars-CoV-2 più diffusa. Ma l'occhio allenato degli esperti che tracciano i mutanti del virus ex pandemico si è già posato anche su una sua “discendente”, KP.3.1.1. Questo sottolignaggio potrebbe avere «le ali», in un certo senso. Sicuramente viaggia in aereo. Ma anche dall'Italia? Forse, prospettano alcuni esperti. Cosa sappiamo di questa nuova variante? Quali sono i sintomi? E i rischi?

Covid, c'è la variante KP.2: ceppo è anche in Italia, salgono i casi negli Usa