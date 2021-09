Il Covid torna a correre negli Stati Uniti: 1.500 morti al giorno con la riapertura delle scuole

Con la ripresa delle attività lavorative e della scuola, il virus torna a correre in Usa, dove aumentano contagi, morti e ospedalizzazioni in quella che i media definiscono una «quinta ondata» trainata dalla più contagiosa e pericolosa variante Delta, ormai dominante. I nuovi casi giornalieri viaggiano intorno ai 170 mila, i decessi hanno toccato i 1.500 (un terzo di quelli di gennaio, il mese più letale), mentre i ricoverati sono oltre 100 mila. Una brutta notizia per Joe Biden. Ma non l'unica, per un presidente già travolto dalla crisi afghana, dall'impennata dei prezzi e dallo stallo della sua agenda al Congresso.

