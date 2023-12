Il Natale si avvicina e proprio in queste settimane il Covid ha rialzato la testa. L'aumento dei contagi, al di là dei numeri ufficiali, risulta evidente dal confronto con le persone a noi vicine. Molte di loro hanno parenti risultati positivi al tampone fai da te a casa. Nei luoghi di lavoro diversi colleghi sono a casa malati. Ma in vista delle feste in tantissimi si stanno chiedendo: quanti giorni dura l'infezione?