Covid, come difendersi durante le feste: i consigli degli esperti, dalle mascherine al chiuso alla riduzione dei contatti fisici

Godersi le feste in compagnia senza poi ritrovarsi a letto con la febbre non è un’impresa impossibile. A patto però che si rispettino le semplici regole di precauzione diventate di uso comune durante la pandemia: la diffusione dei virus influenzali e del sars cov 2 non fa presagire, infatti, nulla di buono. Come dimostrano del resto i dati dell’ultimo bollettino del ministero della Salute, nell’ultima settimana sono stati 60.556 gli italiani colpiti dal covid, con un’incidenza di 103 casi ogni 100mila abitanti, in crescita di quasi il 10% rispetto alla settimana precedente (94 casi ogni 100mila). Non solo. Persino il rischio di finire in ospedale, invece di festeggiare con gli amici, non è affatto remoto: secondo la Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) nell’ultima settimana si registra una crescita di pazienti ricoverati pari al 15,4%. «In questi giorni, oltre al covid circolano diversi virus – ricorda Carlo Signorelli, ordinario di Igiene dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano – È evidente che ormai le persone non usano più cautela e ogni occasione di incontro è a rischio contagio».

Covid, i nuovi sintomi che colpiscono l'intestino della variante JN.1. «Ecco come il virus aggira l'immunità ibrida»