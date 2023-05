Il caffè è indubbiamente una delle bevande più diffuse in tutto il mondo. Nonostante questo c’è ancora molta discussione riguardo alla sua azione su vari organi. La caffeina, contenuta non solo nei chicchi di caffè, ma anche in alcune piante (cacao, bacche di guaranà ecc.) sembra infatti avere effetti positivi su numerose patologie quali il cancro, il diabete, le malattie epatiche nonché quelle del sistema nervoso.

A livello cardiovascolare il caffè è accreditato invece di un’azione pro-aritmica e di facilitare, specie negli anziani, l’insorgere di fibrillazione atriale.