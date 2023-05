Un farmaco per l'Alzheimer riduce di un terzo il declino mentale. Questi i risultati di uno studio clinico definito "rivoluzionario". Le prove di un medicinale chiamato donanemab hanno mostrato che mette un freno al danno cerebrale nei pazienti con malattia di Alzheimer . La metà dei sintomi dei pazienti non è peggiorata per almeno un anno e coloro che hanno assunto il farmaco hanno avuto in media il 35% in meno di declino mentale dopo 18 mesi. Erano più in grado di tenere conversazioni, gestire i loro soldi o godersi gli hobby rispetto alle persone a cui non venivano somministrate le medicine. Donanemab agisce abbattendo le dannose placche amiloidi che si accumulano nel cervello ed è il secondo farmaco che ha dimostrato di farlo.

