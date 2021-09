Covid, in Alaska record di contagi (anche tra i giovani) e ospedali al collasso: «Dobbiamo scegliere quali pazienti salvare»

Il sistema sanitario in Alaska è al collasso: lo stato degli Usa ha il tasso più alto di Covid di tutta l'America e mercoledì ha raggiunto il record di casi e ricoveri durante tutta la pandemia. Un'escalation che non sembra fermarsi, visto che la media degli ultimi sette giorni supera gli 800 positivi nelle 24 ore. Il governatore repubblicano, Mike Dunleavy, ha attivato gli standard di assistenza in caso di crisi per l'intero stato, unendo tutto l'Idaho e parte del Montana nel razionamento delle cure mediche.

