Whoopi Goldberg a le Iene: «Endometriosi? Nessuno ne vuole parlare»

«L'endometriosi purtroppo è una di quelle cose che accadono alle donne e di cui nessuno vuole parlare», dichiara l’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg a "Le Iene" . La doppiatrice e scrittrice americana affetta dalla patologia in questione è stata intervistata dal programma di Italia 1, in quanto attivista per il riconoscimento della diffusa malattia.

«Si tratta di una disfunzione corporea che può essere orribilmente pericolosa per le donne e può portare anche a gravi problemi psicologici - spiega ancora la Goldberg - Se gli uomini soffrissero di questa cosa ogni mese avrebbero le migliori medicine al mondo, ma visto che siamo donne nessuno prende l’endometriosi sul serio».

In Italia sono affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età riproduttiva e sono molti i nomi femminili di celebrità che ne sofrono e ne hanno sofferto: Rossella Brescia in Italia e ancora Pamela Anderson e Marilyn Monroe, sono solo alcuni di essi.

Tra celebrità ialiane anche Nancy Brilli, che tramite la trasmissione de "Le Iene" manda un messaggio di vicinanza a tutte le donne che ne soffrono: «È una malattia, si può affrontare, non siete matte».

