I tumori femminili si combattono in barca a vela: tre giorni a Tropea per la prevenzione e la cura

Sport e salute femminile. Parte il 15 giugno (fino al 18) la prima edizione dell'iniziativa “Nel Mare, il Vento”, che nel Porto di Tropea coinvolgerà appassionati di vela e di mare per promuovere e sensibilizzare al tema della salute delle donne. E, in particolare, della prevenzione dei tumori femminili.

Un’iniziativa di sport, informazione e medical humanity, ideata e promossa da IrisRoma xleDonne xlaVita Onlus. Sarà organizzato per tre giorni un particolare setting in barca a vela, per un certo numero di pazienti oncologiche, insieme con la psicooncologa Stefania Carnevale e la velista Anna Sargenti, nell’ambito della manifestazione velica “Cyclopes Route 2023”.

Il progetto, che si pone come obiettivo il miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-emotivo delle pazienti, nasce nel solco della visione e della mission della fondatrice di IrisRoma xle Donne xlaVita Onlus, la dottoressa Olga Naso, scomparsa di recente. Un’esperienza fisica ed emozionale per confrontarsi con il mare, trovare in sè nuove risorse, ma anche condivisione e solidarietà con l'esterno. Con l’ausilio di appositi test, si svilupperanno nuovi approcci da indicare alle persone che si confrontano con il tumore per sostenerle nel superare psicologicamente la malattia, durante e dopo la cura. Partendo dal presupposto che il mare e le barche sono una palestra dell’anima, luoghi fisici e mentali dove cercare nuovi equilibri.

Domenica 18 giugno, presso La Maison nel Porto di Tropea, IrisRoma xle Donne xlaVita Onlus promuove poi “Per Sapere, per Capire”, un incontro informativo sulle più recenti strategie di prevenzione e accuratezza delle terapie per i tumori femminili rivolto ai medici del territorio, pazienti e caregivers, a cura della professoressa Daniela

Terribile - chirurga senologa oncologa della Fondazione A. Gemelli UniCatt. di Roma e presidente S. Komen Italia - della professoressa Maria Giovanna Salerno - direttrice Dipartimento Salute Donna e Bambino, UOC Ginecologia e Ostetricia San Camillo-Forlanini di Roma - della dottoressa Maria Giovanna Fava - Dirigente

Medico UOC Endocrinochirurgia, Azienda Ospedaliera Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro - e del dottor Giuseppe Mangialavori - radiologo e senologo.

A conclusione dell’iniziativa, che diventerà un appuntamento fisso in Calabria e itinerante in Italia, gli equipaggi arrivati primi saranno premiati. Ed è previsto un piccolo happening artistico di letteratura e musica.

Per informazioni relative al progetto “Nel Mare, il Vento”, scrivere a comunicazione@irisroma.org - presidente@irisroma.org (www.irisroma.org - 3485686198).

Tutte le informazioni organizzative e il modulo di iscrizione alla “Cyclops route 2023” sono

reperibili sul sito www. circolovelicosantavenere.it