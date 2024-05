Taglio cesareo dolce, la pratica innovativa all'Ospedale Fracastoro di San Bonifacio

Martedì 28 Maggio 2024, 10:41

All'Ospedale Fracastoro di San Bonifacio (Verona) è stato eseguito per la prima volta un "taglio cesareo dolce". Questa innovativa pratica ha permesso ai genitori Ilenia e Riccardo di vivere appieno la nascita della loro bambina, Elena. Il papà è stato presente in tutte le fasi del parto cesareo, offrendo sostegno alla mamma e condividendo con lei questo momento speciale. La piccola Elena, di 3.380 g, è stata immediatamente posta sul seno materno mantenendo il cordone ombelicale attaccato, avviando così il contatto pelle a pelle sin dai primi istanti e continuando durante la visita della neonatologa, effettuata direttamente sul torace della mamma. La storia è stata raccontata dal presidente del Veneto Luca Zaia in un post su Facebook.