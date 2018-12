Il segreto delle onde cerebrali: ecco perché il feto scalcia nel pancione della mamma

Ultimo aggiornamento: 3 Dicembre, 09:37

I feti spesso si muovono e scalciano nel ventre della mamma. Secondo uno studio dell'University College di Londra, condotto da un team di specialisti guidato da Lorenzo Fabrizi e pubblicato sul portale Medical Express, non lo farebbero invano.Gli studiosi hanno esaminato 19 bambini nati tra le 30 e le 40 settimane di gravidanza, misurando le loro onde cerebrali nel momento in cui muovevano gli arti, scoprendo che a ogni movimento si attivava una zona del cervello. Inoltre, questa relazione è stata rilevata in maniera più evidente nei bambini nati prematuramente.La conclusione raggiunta dagli scienziati sulla base di questi dati è che i movimenti dei feti nelle ultime fasi della gravidanza aiutano lo sviluppo di aree del cervello responsabili delle informazioni sensoriali e li aiutano a prendere coscienza del loro corpo.Secondo gli studiosi, tale studio può aiutare a costruire un ambiente ospedaliero ottimale per i bambini nati prematuramente.