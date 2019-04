Cancro, il reggiseno per le donne che hanno subìto la mastectomia vince il Lexus Design Award

Un reggiseno pensato appositamente per donne che hanno subìto una mastectomia ha vinto l'edizione 2019 del Lexus Design Award. Si tratta di "Algorithmic Lace" di Lisa Marks: una donna con un progetto pensato per le donne. La giuria del Lexus Design Award 2019, composta da alcuni dei più rinomati esperti di design a livello mondiale, ha selezionato il vincitore del Grand Prix all'interno di un totale di 1.548 iscritti provenienti da 65 paesi.

I prototipi dei sei finalisti sono esposti presso lo Spazio Lexus al Fuorisalone di Milano. Ai designer era stato chiesto di sfruttare in modo creativo la tecnologia per promuovere lo sviluppo di idee rivoluzionarie capaci di cambiare e migliorare la vita degli individui. «Solitamente quando pensiamo agli algoritmi li colleghiamo al mondo dei computer e dell'industria IT. In realtà - spiega il tecnologo John Maeda, membro della giuria del premio - l'industria tessile rappresenta un campo dove gli algoritmi, già nel XIX secolo, sono stati impiegati come uno strumento per realizzare nuove soluzioni per tessuti. Il progetto Algorithmic Lace di Lisa Marks si rifà non solo a questa tradizione ma va ben più indietro nel tempo, fino a far propria una tecnica del XVI secolo utilizzata per tessere modelli di pizzo complessi.

Lisa Marks usa questo antico metodo abbinato con l'avanzata progettazione tridimensionale per realizzare reggiseni su misura pensati appositamente per le donne affette da cancro al seno e che sono state sottoposte a una mastectomia. Il risultato è una perfetta combinazione tra funzionalità e design che ha un impatto positivo sulla percezione dell'aspetto fisico delle donne, oltre a offrire comfort che risponde alle singole esigenze».

