Pelle, dalla curcuma ai frutti rossi 7 cibi che fanno bella

Tè verde, curcuma, frutti rossi, frutta secca, semi in particolare di lino, cereali integrali e cioccolato crudo fondente. Sono questi 7 alimenti principali che, oltre a far parte del mangiare sano, possono contribuire a fare bella la pelle. Mantenendola anche più giovane grazie ad effetti antiossidanti.



A spiegarlo è la dottoressa Maria Teresa Viviano, responsabile di Dermocosmetologia dell'Idi di Roma. In generale, alla pelle fa bene un' alimentazione con pochi cibi che possono provocare infiammazione, ricca di vitamine e antiossidanti, meno di carboidrati raffinati, latticini e insaccati. «Il cioccolato fondente crudo - evidenzia l'esperta - è ricco di polifenoli, ha un'azione antiossidante e antiradicalica. Si trova anche in polvere, con la quale si possono realizzare dolci con farina integrale, uova e zucchero grezzo». Il germe di grano, in pane e pasta integrale, ha la vitamina e, e il tè verde è ricco di polifenoli, in particolare l'epigallocatechingallato, con azione anti tumorale e anti- infiammatoria. Ha un'azione drenante sul microcircolo e può essere utilizzato per lo schiarimento naturale delle occhiaie grazie a un'azione data dalla vitamina k. La curcuma ha un'azione antinfiammatoria. «Ha il problema però - sottolinea Viviano - di essere poco assimilabile.



Per assorbirla si può accostare a olio d'oliva, avocado, salmone. E si attiva con piatti caldi, come zuppa di legumi o uova». Infine, la pelle, in base all'età ha bisogno di cure diverse. Nei giovani, più soggetti ad acne e dermatite seborroica, meglio evitare carboidrati raffinati, ridurre i latticini e no agli integratori per lo sport e agli energy drink. In età adulta, l'ideale è una dieta ricca di vitamina e. Via libera alle mandorle, all'avocado e agli spinaci. Anche la vitamina c serve, e la si può trovare in kiwi, fragole, pomodori, peperoni. Ottimi anche gli omega 3 del pesce azzurro e i carotenoidi, come carote, zucca, albicocche e il licopene del pomodoro, che hanno un effetto di stimolo sul collagene. Per la pelle matura luteina e reaxantina proteggono la pelle esposta al sole e aiutano a prevenire le macchie: si trovano in kiwi, uva, cavoli spinaci, zucchine.

