Acne, con la mascherina arriva la "Maskne": ecco cosa è e come combatterla

Si chiama Maskne ed è un nuovo problema che minaccia le pelli più sensibili dovuto all'utilizzo della mascherina. Il termine deriva dall'unione dei termini Mask + Acne, e indica lo sviluppo di irritazioni e acne dovute all'utilizzo prolungato dei dispositivi di protezione anti-Covid. Bisogna specificare che non è assolutamente un fenomeno grave e che si tratta di un effetto collaterale minimo rispetto ai benefici portati dall'utilizzo della mascherina per ridurre il contagio. Tuttavia è possibile combatterlo e limitarlo: vediamo come.

Maskne, di cosa si tratta

La mascherina è una protezione indispensabile ma è anche un'alleata dell'acne. Non fa respirare bene la pelle occlude i porti e crea un effetto serra ideale per la proliferazione dei batteri. In alcuni casi dopo un utilizzo prolungato del dispositivo è possibile riscontrare la comparsa di rossore, prurito e brufoletti bianchi nelle zone coperte, oltre che, nelle persone predisposte, l'esacerbarsi di eruzioni acneiche. Nelle pelli particolarmente sensibili invece, sono possibili irritazioni, rash cutanei e abrasioni di minima entità. La Maskne si localizza soprattutto su guance, mento, contorno labbra e naso.

Acne da mascherina: come combatterla

La Maske però non è inevitabile: ecco alcune semplici regole per combatterla. La prima raccomandazione degli esperti è indossare una mascherina pulita ogni giorno. Dopo varie ore infatti, il dispositivo è pieno di batteri e può contenere tracce di make up. Bisogna poi stare attenti a non tenere la mascherina in borsa o in tasca, dove entra in contatto cno altri oggetti infetti. Un consiglio è detergere spesso il viso, anche a metà giornata se possibile e portare con sè dell'acqua termale per lenire e rinfrescare la pelle del viso. Ultimo trucco per una pelle perfetta: indossare una mascherina di cotone bianco lavabile sotto quella Ffp2, per evitare che venga in contatto con la pelle.

La dieta anti-acne: che alimenti evitare per una pelle perfetta

L'alimentazione sana può aiutarti a combattere l'acne: no a latte e derivati, perchè allimentano l'infiammazione. Da evitare anche fritti, insaccatti e zuccheri che alzano il tasso glicemico e alternano il microbiota favorendo la produzione di sebo e la comparsa di acne. Sì invece a frutta e verdura di stagione, ssoprattutto quella di colore arancione come carota e zucca, ricca di vitamina A in grado di favorire il ricambio cellulare. E' importante assumere pesce, fonte di vitamina D fondamentale per le difese immunitarie cutanee. Consigliati anche l'olio extravergine di oliva, la frutta secca e gli ortaggi a foglia vedrde come spinaci per fare il pieno di vitamia E.