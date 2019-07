Le zanzare non pungono chi ha il sangue dolce, ecco cosa le attrae

Zanzare, quante fake news. Pungono chi ha il sangue dolce? Fare un croce sulla puntura ha un effetto benefico? Che le zanzare pungano chi ha il sangue dolce è un mito romantico, una fake news che «esiste da sempre ed è difficile dire come sia nato». La verità è che le femmine di zanzara «cercano nel nostro sangue alcune proteine essenziali per la produzione di uova, ma per il resto si nutrono di nettare e altre sostanze zuccherine come fanno i maschi».

Ma cosa attira davvero le zanzare? Un attrattore è l'acido lattico. Ma a fare la differenza è anche il gruppo sanguigno. A far luce sulle fake news sulle zanzare sono gli esperti di 'Dottore ma è vero che?', il sito della Fnomceo. Uno studio del 2004 ha mostrato che alcune specie di zanzara, come l'Anopheles gambiae (vettore della malaria) e l'Aedes albopictus (la zanzara tigre), a parità di altre condizioni, pungono le persone di gruppo sanguigno 0 il doppio delle volte rispetto a quanto pungano quelle di gruppo sanguigno A (l'83,3% delle volte rispetto al 46,5%). Il gruppo B, invece, si colloca più o meno a metà.

E ancora: l'85% circa degli esseri umani produce una sostanza chimica che segnala, attraverso l'odore della pelle, a quale gruppo sanguigno appartiene. Le zanzare sembrano essere più attratte da questa categoria di persone rispetto a quanto lo siano da coloro che non segnalano il proprio gruppo sanguigno, indipendentemente dal gruppo sanguigno stesso.

Attenzione, poi: anche la famosa croce sulla puntura per alleviare il prurito «non solo non funziona, ma facendola si rischia di peggiorare la situazione, espandendo la sostanza allergizzante e provocando lesioni alla pelle con le unghie, tra le parti più sporche del corpo umano e sede di agenti patogeni», avvertono gli esperti.

