«Il virus muta ma sta perdendo forza». In Austria dopo la fine del lockdown niente ripresa contagi

Il Covid19 sta perdendo forza. È la tesi di molti virologi rilanciata oggi da Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell'Università Campus Bio-Medico nell'audizione in corso alla Commissione Igiene e Sanità del Senato: «Stiamo osservando che Covid-19 sta perendo potenza. Sta continuando a mutare. Ma sta facendo mutazioni che a lui non sono più utili». Evolve ma perde «contagiosità e, probabilmente, letalità».

La perdita di potenza del virus «la vediamo dal minor numero di decessi (dovuti alle infezioni pregresse) e dal minor numero di persone in terapia intensiva. Questo è dovuto sicuramente alle terapie ma anche alla perdita di potenza del virus», ha aggiunto Ciccozzi ricordando che ci sono ancora molte cose da approfondire. «È un virus nuovo, lo stiamo studiando. Non sappiamo, per esempio, quanto dura l'imunità. Anche se sappiamo che c'è».

In Austria non c' ripresa contagi. Il primo passo per l'allentamento del confinamento fatto dall' Austria lo scorso 14 aprile, con la riapertura di migliaia di negozi di bricolage e giardinaggio di dimensioni superiori ai 400 metri, non ha aumentato i contagi di Covid-19, ha reso noto il ministro della Sanità, Rudolf Anschober, in una conferenza stampa. L' Austria è stato fra i primi paesi in Europa ad allentare il lockdown. «Siamo riusciti a gestire questa prima riapertura in modo eccellente. Non ci sono indicazioni di aumenti significativi in alcuna zona del paese. La situazione è costante e stabile. E questo è davvero positivo», ha affermato il ministro. «La responsabilità e la disciplina individuale rimangono i fattori più importanti per non trasformare una possibile seconda ondata di contagi in uno tsunami», ha aggiunto. All'inizio del mese sono state riaperte numerose altre attività, fra cui i parrucchieri, e dal 18 riapriranno le scuole.