Variante inglese virus, Perno (Bambino Gesù): «A settembre era rara, ora è sempre più diffusa»

Sempre più diffusa, ma non più aggressiva: questa sembra essere la caratteristica della nuova variante inglese del Covid. Si tratta di una mutazione estremamente contagiosa del nuovo coronavirus, che da settembre ad oggi si sta diffondendo velocemente: ne ha parlato Federico Perno, professore di Microbiologia all' UniCamillus e direttore del reparto di Microbiologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ad Agorà, su Rai 3. «Quando è stato caratterizzato questo virus a fine settembre era estremamente raro, adesso invece è diventato molto frequente e sta diventando dominante perché si replica di più. A settembre la notizia non è stata diffusa perché era un'informazione tecnica, adesso sta diventando un'informazione di salute pubblica», così Perno.

Secondo il professore, in realtà, la nuova variante inglese di coronavirus non è l'unica in circolazione, anzi: «Questo virus in realtà non è una variante ma molte varianti e sono presenti da settembre», anche se ora «è più replicante perché ha migliorato se stesso, come spesso accade in natura per i virus». Perno, che è in contatto con il virologo Ravy Gupta della University College London - che ha isolato la nuova variante - aggiunge che la nuova mutazione non è comunque più letale. Infatti, diventando più dannosa per l'organismo umano, farebbe danni anche a sé stessa: si tratta quindi di un virus «intelligente», che per sopravvivere contagia più velocemente ma senza fare ulteriori danni.

