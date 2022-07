Vaiolo delle scimmie, a New York code per vaccinarsi

Lunedì 18 Luglio 2022, 14:44

Nonostante il caldo torrido pomeridiano, lunghe file si sono formate ieri a New York per vaccinarsi contro il vaiolo delle scimmie, che nella Grande Mela ha un focolaio importante. Desiderosi di immunizzarsi erano in grande maggioranza uomini fra i 20 e i 40 anni, che hanno affollato l'esterno del centro vaccinale allestito in una scuola a Bushwick, a Brooklyn. L'Afp ha intervistato alcuni candidati in fila, molti dei quali si sono detti fortunati ad aver trovato un posto nella lista d'attesa, essendo ancora relativamente poche le dosi disponibili a New York. La metropoli americana di oltre otto milioni di abitanti ha registrato 461 casi di vaiolo delle scimmie da quando l'epidemia è iniziata, a maggio, con un picco la scorsa settimana, all'inizio della quale i casi totali erano ancora 230.