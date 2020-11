Vaccino Pfizer, il creatore Ugur Sahin: «Torneremo alla normalità dall'inverno 2021»

Il vaccino contro il Covid sta per arrivare. Ma l'impatto sarà significativo già in estate e si tornerà alla vita normale il prossimo inverno, nel 2021 quindi. Ne è convinto uno dei creatori del vaccino, il professor Ugur Sahin, co-fondatore di BioNTech che con Pfizer sta sviluppando il farmaco.

Meet Drs. Ugur Sahin and Özlem Türeci, the husband-and-wife team that founded the German company BioNTech, which has worked with Pfizer on a coronavirus vaccine found to be more than 90 percent effective. https://t.co/USKaTsRj8j

— The New York Times (@nytimes) November 11, 2020