La donne incinte potranno ricevere il vaccino anti-Covid della Pfizer? In Gran Bretagna il Comitato congiunto per la vaccinazione e l'immunizzazione (ossia il JCVI) sconsiglia alle future mamme di prenderlo perché i rischi sono ancora sconosciuti. La notizia arriva dalle pagine dell'inglese Mirror.

Il Joint Committee on Vaccination and Immunization ha affermato in queste ore che non ci sono dati sulla sicurezza di una condizione di gravidanza e non consiglia alle future mamme di prenderne uno.

Vaccino subito in Gran Bretagna. L'Ema: «Procedura lunga per l'Ue più appropriata»

Covid, Regno Unito primo Paese al mondo ad approvare vaccino Pfizer

Vaccino Pfizer, Gran Bretagna approva la vaccinazione di massa: disponibile dalla prossima settimana

Il JCVI ha aggiornato il suo parere tecnico sui gruppi prioritari per la vaccinazione dopo che il Regno Unito ha approvato mercoledì scorso il vaccino Pfizer per l'uso di emergenza.

Il JCVI ha raccomandato alle donne in gravidanza di non farsi avanti per ricevere l'iniezione, scrivendo: «Non ci sono ancora dati sulla sicurezza dei vaccini Covid-19 in gravidanza, né da studi sull'uomo né su animali. Data la mancanza di prove, JCVI favorisce un approccio precauzionale, e attualmente non consiglia la vaccinazione Covid-19 in gravidanza. Le donne dovrebbero essere avvisate di non farsi avanti per la vaccinazione se possono essere incinte o stanno pianificando una gravidanza entro tre mesi dalla prima dose».

Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA