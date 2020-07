Vaccino Covid, Moderna annuncia l'ultima fase del test (primo società al mondo a farlo). E il titolo vola a Wall Street

L'azienda biotech americana Moderna ha annunciato che il 27 luglio entrerà nella fase finale dei test clinici per il suo vaccino anti Covid-19, diventando la prima società al mondo a raggiungere questa tappa. A questa fase parteciperanno 30 mila persone, metà delle quali riceverà una dose di 100 microgrammi mentre l'altra assumerà una sostanza placebo. Lo studio dovrebbe durare sino al 27 ottobre.

L'annuncio piazza così Moderna in testa alla corsa mondiale per il vaccino contro il Covid-19, che finora ha contagiato oltre 13.2 milioni di persone nel mondo causando più di 570 mila morti. Gli scienziati avvisano tuttavia che i primi vaccini ad arrivare sul mercato non saranno necessariamente i più efficaci o i più sicuri. Dopo questo annuncio, nelle ultime ore il titolo ha messo a segno delle performance strabilianti sul Nasdaq, arrivando a registrare progressioni a doppia cifra percentuale a Wall Street.



