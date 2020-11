Vaccino Covid, annuncio di Pfizer: «Il nostro è efficace al 95%». Test su 43.500 persone senza problemi

Covid, un'analisi finale dello studio di fase 3 del vaccino contro il coronavirus di Pfizer mostra che era efficace al 95% nel prevenire le infezioni, anche negli anziani, e non ha causato gravi problemi di sicurezza, ha affermato la società mercoledì.

L'azienda ha contato 170 casi di infezione da coronavirus tra i volontari che hanno preso parte alla sperimentazione. Ha detto che 162 infezioni erano in persone che hanno ricevuto placebo, o semplici iniezioni saline, mentre otto casi erano in partecipanti che hanno ricevuto il vaccino vero e proprio. Ciò funziona con un'efficacia del 95%, ha detto Pfizer. I dati mostrano l'affermazione iniziale di Pfizer di un'efficacia superiore al 90% - un'affermazione che la scorsa settimana ha sbalordito e soddisfatto i funzionari sanitari e gli sviluppatori di vaccini - regge. «L'efficacia era coerente per età, razza ed etnia demografica.

L'efficacia osservata negli adulti di età superiore ai 65 anni era superiore al 94%», hanno affermato Pfizer e il suo partner tedesco BioNTech in una dichiarazione congiunta. ll vaccino è stato testato 43.500 persone in sei Paesi e al momento non sembrano esserci timori per la sicurezza.

