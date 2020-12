Vaccino Covid, Moderna inizia la sperimentazione su adolescenti tra 12 e 18 anni (non compiuti)

Moderna ha annunciato l'inizio della somministrazione ai primi adolescenti del suo candidato vaccino MRNA-1273 contro il Covid-19, nella Fase di studio 2/3

Vaccino, hacker all'attacco dell'Ema. Pfizer: «Rubati documenti»

Ad essere coinvolti saranno circa 3.000 partecipanti sani negli Stati Uniti di età tra i 12 e i 18 anni non compiuti. Lo studio è condotto in collaborazione con Barda (Biomedical Advanced Research and Development Authority) e intende valutare la potenziale sicurezza e immunogenicità dell'mRNA-1273 in questa importante popolazione più giovane.

APPROFONDIMENTI SVEZIA Covid, allarme in Svezia: terapie intensive piene al 99% a Stoccolma.... LA RICERCA Vaccino anti-Covid, i dubbi sulle allergie. Burioni: «Non ne... FARMACOLOGO Vaccino Covid, Garattini: «Sull’efficacia non ci sono... GRAN BRETAGNA Vaccino, in Gran Bretagna reazioni allergiche in due persone. Pfizer:... NEWS Bruxelles dà via libera a contratto Pfizer-Biontech COVID19 Vaccino Covid, allarme allergie: a rischio uno su 100mila ECONOMIA Vaccino Pfizer-Biontech, nel Regno Unito sconsigliato a chi ha storia... COVID19 Covid, Pregliasco: «Terza ondata è fatto quasi certo,... SALUTE Vaccino Covid, sempre più vicino: al via i primi test MONDO Covid, Johnson: «Incredibile vedere i primi vaccini...

«Siamo lieti di iniziare negli Stati Uniti questo studio di Fase 2/3 dell'mRNA-1273 con adolescenti sani. Il nostro obiettivo è ottenere dei dati per la primavera del 2021 che supportino l'uso dell'mRNA-1273 negli adolescenti in vista dell'anno scolastico del 2021 - ha dichiarato Stèphane Bancel, Ceo di Moderna -. Speriamo di riuscire a fornire un vaccino sicuro che garantisca la protezione degli adolescenti per un loro ritorno a scuola in condizioni normalì».

Bruxelles dà via libera a contratto Pfizer-Biontech

Vaccino Covid, Garattini: «Sull’efficacia non ci sono dubbi. Il pericolo? Sono gli scettici»

Ultimo aggiornamento: 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA