Vaccino Covid, Gimbe: «Non è bacchetta magica, all'inizio non ci saranno dosi per tutti»

Nino Cartabellotta scettico sulla possibilità di una soluzione rapida della pandemia: per il presidente della Fondazione Gimbe il «vaccino anti-Covid non è la bacchetta magica. La popolazione dovrà seguire raccomandazioni (mascherina, igiene, distanziamento) all'inizio perché non ci saranno dosi per tutti e dopo, sino a quando l'impatto del vaccino non sarà del tutto chiaro». Così Cartabellotta su Twitter a proposito di vaccini e terza ondata di coronavirus in Italia. Poi ha parlato della gestione italiana sui dati della pandemia e la situazione coronavirus nelle scuole: il «modello italiano sui dati della pandemia: non rendere pubblici i dati, fornire i dati solo dopo richiesta accesso agli atti, contestare i dati divulgati da chi ha fatto richiesta».

