Pfizer, chiesto ok Ue per vaccino a 12-14 anni: prime dosi forse già a giugno

Il primo vaccino Pfizer contro il covid per bambini potrebbe essere approvato già a giugno. L'azienda ha già presentato per l'approvazione una dose modificata del vaccino per i bambini dai 12 anni in su negli Stati Uniti e prevede di sottoporla all'Agenzia europea per i medicinali per farla approvare anche nell'Unione europea per la prossima settimana. Sulla rivista Spiegel l'amministratore delegato e fondatore di BioNTech, Ugur Sahin ha detto: «È molto importante consentire ai bambini di tornare alla vita scolastica quotidiana e di incontrare la famiglia e gli amici». Sahin ha affermato che i test statunitensi hanno dimostrato buoni effetti del vaccino nei bambini di età pari o superiore a 12 anni e genera un'elevata risposta anticorpale, offrendo una protezione del 100% dal Covid-19.

Quando saranno approvati in Europa?

Il processo di approvazione richiede in genere alcune settimane e, se tutto procederà bene, i primi vaccini potrebbero essere somministrati ai bambini negli Stati Uniti entro il prossimo giugno. Pfizer ha inoltre annunciato di aver chiesto l'autorizzazione nell'Unione europea, la richiesta è un'estensione dell'autorizzazione attualmente valida per gli adulti oltre 16 anni. L'approvazione non è però scontata: i vaccini sono in genere approvati con cautela in base all'età, tenendo conto degli effetti. I produttori di tutti e quattro i vaccini attualmente approvati nell'UE hanno concordato sul fatto che ci dovranno essere test particolarmente approfonditi prima di somministrarli ai bambini.

Test che però sono già in corso, con i primi risultati attesi nella fascia 5-12 anni a luglio, e nei bambini dai sei mesi ai quattro anno entro settembre. Ugur Sahin si dice però fiducioso sui risultati: «Se tutto va bene, non appena i dati saranno stati valutati potremo presentare le domande per l'approvazione del vaccino per i bambini della fascia di età pertinente».

