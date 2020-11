Vaccino Covid, l'Ue: «Domani via libera al contratto con Pfizer». All'Italia il 13% delle dosi

Dal «questo è il vaccino più promettente finora» di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, al «il 9 novembre 2020 sarà ricordato come data simbolica nella guerra contro Covid-19» del virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta. Difficile inseguire i commenti che da tutto il mondo disegnano la scenografia attorno al vaccino anti-Covid della Pfizer. Le speranze di tutto il mondo voltano lo sguardo verso l'azienda statunitense che, insieme alla tedesca BioNTech, ieri ha annunciato l'efficacia al 90% del vaccino che dovrebbe sconfiggere il Coronavirus.

A proposito di Ursula von der Leyen, ecco l'annuncio che dà il via alla pianificazione europea: «Domani autorizziamo un contratto per un massimo di 300 milioni di dosi del vaccino sviluppato dalla società tedesca BioNTech e Pfizer». Una volta che il vaccino sarà disponibile, ha aggiunto «il nostro piano è di distribuirlo rapidamente, ovunque in Europa». Una visione comune per rendere ancora più solida la strategia dell'immediato futuro: «Questo è il vaccino più promettente finora. Ed è il quarto contratto con un'azienda farmaceutica per l'acquisto di vaccini - ha ricordato von Der Leyen - e ne arriveranno altri. Perché abbiamo bisogno di un ampio portafoglio di vaccini basati su diverse tecnologie. Abbiamo già iniziato a lavorare con gli Stati membri per preparare campagne di vaccinazione nazionali. Ci siamo quasi - ha concluso - nel frattempo, dobbiamo essere prudenti e stare al sicuro».

L'accordo della Commissione Ue con Pfizer-Biontech per l'acquisto di 300 milioni di dosi del vaccino per il Covid-19 sarà all'ordine del giorno del collegio dei commissari di domani. Ha annunciato il portavoce dell'Esecutivo comunitario, Eric Mamer. La decisione di domani è cruciale, gli Stati membri decideranno poi a quale condizioni parteciparvi.

Dal punto di vista degli scienziati, come detto, il 9 novembre è una data storica: «Questa è una fase decisiva della battaglia finale» ha sottolineato su Facebook Guido Silvestri. «Come sappiamo dagli studi, e da altri dati in corso di pubblicazione, LY-CoV555 (questo il nome del vaccino) riduce in modo significativo (72-90%) il rischio di ospedalizzazione se somministrato all'insorgenza dei primi sintomi, con simile efficacia nei soggetti a rischio (età maggiore di 65 anni e Bmi maggiore di 35). Un risultato che, se confermato, sarebbe molto importante nell'ottica di alleggerire la pressione ospedaliera. A questo punto, almeno negli Stati Uniti, la strada è aperta, dal punto di vista istituzionale e regolatorio, per l'utilizzo di questo farmaco in pazienti in fase iniziale di Covid-19, e speriamo di poter risolvere presto gli ovvii problemi logistici (distribuzione, stoccaggio, arruolamento, etc) ed iniziare l'uso a tappeto».

