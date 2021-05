Variante indiana, solo dopo il richiamo c'è una forte protezione (con una dose Pfizer è al 17%)

Due dosi di vaccino garantiscono una protezione maggiore contro la variante indiana. Secondo i dati della Public Health England, due dosi di farmaco anti covid offrono l'81% di protezione contro la variante B.1.617.2 trovata in India e l'87% contro il ceppo B.1.1.7, identificato per la prima volta nel Kent, sud-est dell'Inghilterra. Lo studio è stato presentato a una riunione del New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag) del Governo inglese.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, variante indiana: boom di stranieri ricoverati, è allarme IL FOCUS Vaccino Moderna può provocare «eruzioni cutanee da... NAPOLI Vaccino sbagliato, donna riceve seconda dose Pfizer invece di... ULTIMA ORA Open day Astrazeneca Lazio: vaccino anche agli over 35 il 22 e 23... USA Vaccini, Biden favorevole alla sospensione del brevetto: la svolta...

Two vaccine doses needed for strong protection against variant found in India, data shows https://t.co/D3lcnrH7TY — Financial Times (@FinancialTimes) May 22, 2021

Pfizer e Astrazeneca - I dati mostrano che una dose offre una protezione del 33% contro la variante indiana, la B.1.617.2, e del 51% contro la mutazione B.1.1.7. Su quali vaccini sono stati condotti i test? Sia Pfizer che AstraZeneca.

Ridotto l'intervallo tra due dosi - La scorsa settimana il governo inglese ha ridotto l'attesa tra le due dosi per le persone di età superiore ai 50 anni. Si è passati da 12 a otto settimane, permettendo così ai più vulnerabili nel Regno Unito di avere una protezione vaccinale completa il più rapidamente possibile.

Una dose di Pfizer - Una singola dose del vaccino Pfizer offre solo il 17% di protezione contro l'infezione confermata da Covid-19 per la variante sudafricana, salendo a 75 per cento dopo due dosi. Questo il risultato di uno studio condotto dagli esperti inglesi.

Contagi in aumento in Inghilterra - I casi di coronavirus B1.617.2 confermati da Public Health England ieri sono stati 3.424. Un aumento del 160% rispetto ai 1.313 della settimana scorsa. E raddoppiano ogni 5 giorni. A preoccupare è soprattutto la variante indiana, che è del 50% più trasmissibile, e sta dilagando. I timori sono legati anche al prossimo 21 giugno, giorno in cui in Inghilterra si dovrebbero allentare ulteriormente le restrizioni.

Ultimo aggiornamento: 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA