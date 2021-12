Vaccini, la raccomandazione degli Usa: «Privilegiare Pfizer e Moderna, sono i più sicuri»

Svolta negli Usa: i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno accolto le raccomandazioni unanime di un gruppo di esperti dell'agenzia sanitaria americana di privilegiare i vaccini Pfizer e Moderna rispetto al Johnson & Johnson in relazione al fatto che quest'ultimo offre meno protezioni e più rischi, in particolare le rare ma potenzialmente fatali trombosi.

APPROFONDIMENTI GLI STUDI Omicron, ecco perché due dosi di vaccino non bastano LA GIORNATA Vaccino ai bambini, il V-Day pediatrico all'Istituto... VACCINO Booster e terza dose, che differenza c'è? TERZA DOSE Terza dose, da Ema via libera al richiamo Johnson&Johnson:... L'EMERGENZA Francia, potenziati i controlli anti-Covid alle frontiere. Il... VACCINO Omicron, due dosi Pfizer proteggono al 70% contro i casi gravi:... LA RICERCA Omicron, ecco perché serve il booster. Studio Gb: due... SALUTE Vaccino Pfizer ai bambini 5-11 anni: c'è il via...

CDC advisers recommend use of Pfizer, Moderna vaccines over Johnson & Johnson’s, citing rare blood-clot issue linked to 9 deaths https://t.co/PmzsdZHxS9 — The Washington Post (@washingtonpost) December 16, 2021

Fino ad ora gli Stati Uniti hanno trattato tutti e tre i vaccini Covid-19 disponibili per gli americani come una scelta equa, poiché ampi studi hanno scoperto che tutti offrivano una forte protezione e le forniture iniziali erano limitate. Il vaccino di J&J inizialmente era stato proposto come un'opzione a dose singola.

Soldati Usa no vax, l'esercito americano licenzia i militari senza vaccino anti-Covid

Omicron, ecco perché due dosi di vaccino non bastano: dagli Usa all'Europa, è corsa al booster

Nuovi dati dal monitoraggio della sicurezza di tutte quelle vaccinazioni hanno convinto il gruppo di esperti che, sebbene i coaguli di sangue legati al vaccino di J&J rimangano molto rari, si verificano ancora e non solo nelle donne più giovani come si pensava inizialmente. In un voto unanime, i consiglieri hanno deciso che i vaccini Pfizer e Moderna sono «preferiti». Ma hanno detto che il vaccino realizzato dalla divisione Janssen di J&J dovrebbe essere ancora disponibile se qualcuno lo vuole davvero o ha una grave allergia alle altre opzioni. «Non consiglierei il vaccino Janssen ai miei familiari ma alcuni pazienti potrebbero essere in grado di scegliere quel vaccino», ha spiegato il consulente del CDC, la dott.ssa Beth Bell dell'Università di Washington.