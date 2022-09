Lunedì 5 Settembre 2022, 15:42

Ognuno di noi ha un sosia nel mondo. Certo, incontrarlo non è così semplice. Quel che ci importa, però, è che a quanto pare con i nostri simili probabilmente condividiamo anche il Dna. Ecco che cosa dicono gli ultimi risultati scientifici in proposito.

