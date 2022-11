Tumori, nuova radioterapia con gli elettroni riduce i costi e l'esposizione del corpo alle radiazioni

Il centro scientifico dove è stata scoperta la 'particella di Dio' (Bosone di Higgs), capace di generare materia dall'energia, ha messo ora tutta la sua tecnologia al servizio della lotta contro il cancro. Gli esperti del Centro europeo per la ricerca nucleare, meglio noto come CERN e situato a Ginevra, hanno sviluppato un nuovo trattamento di radioterapia contro i tumori che utilizzerà radiazioni di elettroni ad alta energia simili a quelle sperimentate nella fisica delle particelle.

L'innovativo sistema è molto promettente per aumentare l'efficacia della radioterapia. Inoltre, riduce i costi e riduce l'esposizione del corpo umano alle radiazioni a pochi millisecondi, il che significa meno effetti collaterali per i pazienti.

La presentazione di questo progresso tecnologico è avvenuta nel corso di una cerimonia presso il Centro Ospedaliero Universitario di Vaud (Losanna), dove verrà costruito un apposito bunker per il dispositivo con cui verrà effettuato il trattamento.

