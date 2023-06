Tumore del sangue, scoperta nuova immunoterapia che può rallentare la progressione della malattia del 74%

Svolta importante nel trattamento di uno dei tumori del sangue più letali: il mieloma multiplo. E' stata infatti scoperta una nuova immunoterapia che può rallentare la progressione della malattia del 74%.

Gli esperti hanno riscontrato una «notevole efficacia» della terapia Car-T nel trattamento dei pazienti affetti da mieloma multiplo, un tipo di cancro del sangue. Gli studi hanno rilevato che il farmaco, noto con il nome commerciale di Carvykti, ha rallentato la progressione della malattia di 2/3 nei pazienti che erano diventati «resistenti» ad altri farmaci.

Il trattamento utilizza il sistema immunitario dell'organismo per uccidere le cellule del mieloma, riprogrammandole in modo efficace per combattere meglio la malattia. Ma come funziona? Il sangue viene prelevato dai pazienti e modificato geneticamente in laboratorio prima di essere ritrasferito, lasciando che le cellule Car-T diano la caccia e uccidano le cellule del mieloma.

Lo studio

La ricerca ha coinvolto 419 persone affette da mieloma multiplo che avevano smesso di rispondere alla lenalidomide, il farmaco attualmente somministrato ai pazienti.

Durante un follow-up medio di 16 mesi, l'84,6% dei pazienti che hanno assunto Carvytki ha risposto al trattamento, rispetto al 67,3% di quelli che hanno seguito la terapia standard. Quasi due terzi (61%) dei pazienti assegnati alla terapia con cellule T-Car hanno presentato meno tracce del tumore rispetto all'altro gruppo (16%). Secondo i dati del Cancer Research UK, ogni anno nel Regno Unito viene diagnosticato il mieloma a circa 6.000 persone.

Gli esperti hanno affermato che, sebbene i trattamenti con cellule Car-T non siano curativi, hanno il potenziale di garantire tempi di remissione più lunghi e la natura una tantum del trattamento consente ai pazienti di non assumere farmaci. Il dottor Binod Dhakal, del Medical College of Wisconsin, che ha guidato lo studio, ha affermato che «ha migliorato in modo significativo il tasso e la profondità della risposta». Presentando i suoi risultati all'American Society of Clinical Oncology, ha detto che il trattamento lo sostiene come «un potenziale nuovo standard di cura» per i pazienti a cui restano poche opzioni. Il farmaco, prodotto da Janssen, non è ancora disponibile nel Regno Unito.

Che cos'è la terapia Car-T?

La terapia con cellule Car-T (o terapia con recettori chimerici dell'antigene) è una forma di immunoterapia che utilizza la potenza del sistema immunitario del paziente per combattere la malattia.

Ne esistono diversi tipi che funzionano in modo diverso per aiutare il sistema immunitario a riconoscere e attaccare le cellule tumorali.Con la terapia con cellule Car-T, le cellule immunitarie - chiamate cellule T - vengono ingegnerizzate per cercare e distruggere le cellule tumorali.

Il processo di produzione di queste cellule T armate è lungo, complesso e costoso. Inizia con l'aggancio del paziente a una macchina (simile a una macchina per la dialisi usata per i pazienti renali) che preleva un campione di sangue e separa le cellule T, prima di restituire il resto del sangue al corpo.

Zuma7 shows that, in spite of cross over in >50%, there is an OVERALL SURVIVAL BENEFIT for CAR-T (Axi-Cel) versus chemo+transplant for #DLBCL #lymphoma - the NEJM Paper is online! https://t.co/xbCIJJpoc0 #lymsm Great to have been a part of this practice-changing trial. pic.twitter.com/LIh1fG1LyC — Michael Dickinson (@mike_dickinson1) June 5, 2023

La macchina ripete il processo finché non ha raccolto 200 ml di cellule T, il che può richiedere sei ore. In laboratorio, queste cellule T vengono poi modificate per dare la caccia e distruggere il cancro del paziente. A tal fine si utilizza un virus inattivato per inserire materiale genetico che istruisce le cellule a produrre una proteina chiamata recettore chimerico dell'antigene (CAR) che riconosce una proteina specifica sulle cellule tumorali del paziente.

Alcuni tumori producono in eccesso determinate proteine e i trattamenti sono mirati a queste. I linfociti T sovralimentati vengono quindi moltiplicati in laboratorio, prima che un'infusione di 200 milioni di cellule venga somministrata al paziente tramite una flebo, in soli due minuti.

Le cellule dovrebbero quindi individuare e uccidere le cellule tumorali che presentano la proteina che sono state progettate per riconoscere. In alcuni casi il cancro non è più rilevabile nel giro di un mese, anche se può essere necessario più tempo.