Tumore colon, ecco i quattro sintomi (tra i giovani) da non sottovalutare: casi in aumento

Tumore del colon? Esistono segnali che sono in grado di «avvertirci» se siamo vittime della condzione patologica. Tra i sintomi più preoccupanti dolore addominale, sanguinamento, diarrea, livelli di ferro bassi. Campanelli d'allarme non solo per i più giovani, ma anche per gli under 50. A sottolineare i dati, uno studio della Washington University School of Medicine di St. Louis pubblicato sul Journal of the National Cancer Institute.

«Il cancro del colon-retto non è semplicemente una malattia che colpisce le persone anziane; vogliamo che i giovani adulti siano consapevoli e agiscano in base a questi segni e sintomi potenzialmente molto significativi », ha affermato in una nota il coordinatore dello studio Yin Cao.

Il team ha analizzato oltre 5 mila diagnosi di cancro al colon retto in under-50 cercando i sintomi precoci di malattia che erano comparsi tra due anni e tre mesi prima della diagnosi.

E' emerso che dolore addominale, sanguinamento, diarrea, livelli di ferro bassi erano quelli presenti nella quasi totalità dei pazienti.

Secondo le stime dei ricercatori, la presenza di uno solo di questi sintomi raddoppia il rischio di tumore; quando ce ne sono due in contemporanea il rischio sale di 3,59 volte; quando i sintomi sono tre il rischio aumenta di 6,52 volte.

«In questa analisi abbiamo scoperto che alcuni giovani adulti avevano sintomi fino a due anni prima della loro diagnosi. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui molti di questi pazienti più giovani avevano una malattia più avanzata al momento della diagnosi rispetto a quella che normalmente vediamo nelle persone anziane che vengono sottoposte a screening regolarmente», ha aggiunto la prima firmataria dello studio Cassandra D. L. Fritz.