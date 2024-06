Mercoledì 5 Giugno 2024, 13:26

I risultati parlano chiaro: il vaccino contro il cancro della pelle in fase di sperimentazione può dimezzare il rischio di morte o di recidiva della malattia. Nello studio i pazienti con melanoma a cui è stato somministrato il vaccino personalizzato insieme al farmaco immunoterapico Keytruda avevano il 49% di probabilità in più sopravvivere nei tre anni successivi rispetto a quelli che assumevano il medicinale da solo, attualmente usato per il trattamento.

Lo studio

La ricerca, presentata alla conferenza dell'American society of clinical oncology (Asco) a Chicago, è stata condotta su 157 pazienti affetti da cancro della pelle allo stadio 3 o 4, il tipo più mortale.

Sviluppato dalle aziende farmaceutiche Moderna e Msd, il vaccino è realizzato su misura per gli individui malati di cancro in base alla composizione genetica del loro tumore, offrendogli le cure più performanti possibili. Iniettato nei pazienti dopo un intervento chirurgico, il vaccino indica al sistema immunitario di dare la caccia alle cellule tumorali per impedire il ritorno della malattia.

Iain Foulkes, direttore esecutivo della ricerca e dell'innovazione presso Cancer Research UK, ha affermato che i risultati completano «l'entusiasmante panorama in via di sviluppo della ricerca sui vaccini contro il cancro».

Gli esperti hanno affermato che «si aspettano pienamente» risultati altrettanto stupefacenti negli studi sui vaccini contro altri tumori come quello al seno e all'intestino.

Il primo vaccino contro il cancro al seno

È stato sperimentato anche il vaccino contro il cancro al seno, «il primo profondo beneficio in termini di sopravvivenza a lungo termine di un vaccino antitumorale nelle pazienti affette da cancro al seno», come ha detto il dottor Christian Singer, autore principale della ricerca. Lo studio presentato di nuovo Chicago ha scoperto che i vaccini possono aumentare la sopravvivenza delle pazienti con cancro al seno dopo l’intervento chirurgico. Sviluppato da un gruppo dell’università di Vienna, il vaccino tecemotide ha aumentato la possibilità di sopravvivere del 16% in 400 pazienti con cancro al seno in stadio iniziale.