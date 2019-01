Trovati 5 tipi di insonnia diversi, a seconda personalità: ognuno ha diverso rischio depressione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esistono cinque tipi diversi di insonnia, distinguibili in base ai tratti della personalità di chi ne soffre e all'attività cerebrale. A catalogarli è stato uno studio dell'istituto olandese per le Neuroscienze di Amsterdam pubblicato da Lancet Psychiatry.I ricercatori hanno analizzato 26 caratteristiche psicologiche in oltre 2300 persone con insonnia e 2 mila sane, identificando cinque raggruppamenti. Nell'insonnia di sottotipo 1, trovata nel 19% del campione, il problema è caratterizzato da un forte stress. Chi soffre del sottotipo 2, che conta quasi un terzo dei partecipanti, ha invece uno stress moderato e una personalità sensibile alle ricompense, mentre nel sottotipo 3 non c'è questa seconda caratteristica.Un soggetto studiato su cinque ha invece il tipo 4, con poco stress ed una elevata reattività agli eventi, mentre il sottotipo 5 è poco stressato e ha una bassa reattività. Tra i vari gruppi sono state rilevate anche differenze nel tasso di depressione, più alto per i sottotipi 1 e 3. «La categorizzazione - scrivono - facilita l'identificazione dele cause dell'insonnia e lo sviluppo di trattamenti personalizzati».