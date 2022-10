Ti addormenti con i vestiti indossati di giorno? Ecco cosa rischi

Mercoledì 19 Ottobre 2022, 11:50

Lavoro, stress, ritmi frenetici: a chi è successo di addormentarsi di notte sul letto o sul divano con i vestiti della giornata ancora addosso? Quali sono i rischi connessi a questa cattiva abitudine? Il più importante è quello legato ai batteri che, durante una classica giornata fuori casa, si accumulano sui tessuti dei nostri indumenti. Uno studio pubblicato sulla rivista GMS Hygiene and Infection Control, ha stimato che ira i microbi che si annidano nelle fibre dei tessuti ce ne sono alcuni piuttosto pericolosi, come quello della Salmonella e dello Staphylococcus, che riescono a sopravvivere anche fino a 90 giorni in caso di cotone, e più di 200 su tessuti sintetici come il poliestere. I rischi aumentano nei casi di soggetti che soffrono di allergie stagionali, come quella al polline. Il risultato sarà difficoltà nella respirazione e sonno disturbato da tosse e allergia. Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

