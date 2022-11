Quanto sei stressato? Te lo dice il cerume delle tue orecchie

Martedì 15 Novembre 2022, 09:11 - Ultimo aggiornamento: 09:52

Un team di studiosi ha spiegato perché il cerume potrebbe dire molto sui livelli di stress di un individuo. i ricercatori dell'University College e del King's College di Londra hanno realizzato uno strumento capace di rilevare i livelli di stress analizzando le secrezioni dell'orecchio. Il cerume, infatti, ha determinate funzioni: lubrifica il canale uditivo esterno, ha un effetto antimicrobico e battericida, svolge un'azione antimocirca contro i funghi, riesce a debellare alcune infezioni: "Il campionamento del cerume potrebbe essere un modo economico ed efficace per misurare l'ormone cortisolo e monitorare la depressione e le condizioni legate allo stress" hanno spiegato. Il team vorrebbe realizzare, inoltre, un apparecchio da utilizzare a casa senza la necessità di una supervisione medica. Foto: 123rf Music: "Summer" from Bensound.com

