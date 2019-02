Sonno, l'arrivo di un figlio lo rovina per 6 anni

I neo genitori sono avvertiti: un bambino può portare effetti a breve termine sul loro sonno, specie nei primi tre mesi della nascita. Ma i disturbi del sonno continuano, per entrambi i genitori, fino a quando lui non avrà sei anni. E' questo il risultato di una ricerca condotta dall'Università di Warwick e pubblicata sulla rivista Sleep.



Gli studiosi inglesi, in collaborazione con l'Istituto tedesco per la ricerca economica e la West Virginia University hanno studiato il sonno di 4.659 genitori che avevano avuto un bambino tra il 2008 e il 2015. Nei primi 3 mesi dopo la nascita le madri dormivano in media 1 ora in meno rispetto a prima della gravidanza, mentre la durata del sonno dei padri diminuiva di circa 15 minuti. Tuttavia, quando i bambini avevano tra i 4 e i 6 anni, la durata del sonno era ancora di circa 20 minuti più breve nelle madri e 15 minuti più breve nei padri rispetto alla durata del sonno prima della gravidanza.





Le donne tendono a sperimentare più interruzioni del sonno rispetto agli uomini dopo la nascita di un bambino

, ciò perché

e madri sono ancora più spesso nel ruolo di caregiver primario rispetto ai padri

spiega Sakari Lemola, del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Warwick.

Mentre avere figli è una delle principali fonti di gioia per la maggior parte dei genitori - aggiunge - è possibile che maggiori esigenze e responsabilità associate al ruolo di genitore conducano a un sonno più breve e a una qualità del sonno ridotta anche fino a 6 anni dopo la nascita del primo figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«l».